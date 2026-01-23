Аксаков: для банковский системы уход «Нового Московского Банка» абсолютно незаметен

Россияне не держали крупных вкладов в «НМБ», поэтому отзыв лицензии не скажется на банковской системе.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банковская система не заметит уход с рынка «Нового Московского Банка», у которого 23 января 2026 года Центробанк отозвал лицензию.

«Банк небольшой, рассчитан на то, что там вклады вкладчики особенно не держали, особенно крупные вклады. А небольшие вклады будут погашены в системе страхования вкладов. Поэтому для банковской системы уход такого банка абсолютно незаметен», — сказал Аксаков.

Также он добавил, что Центробанк продолжит удалять из банковской системы недобросовестных участников. Отзыв лицензии станет сигналом для других банков — что в случае необходимости регулятор примет самые жесткие меры.

Недавно мы писали, что «НМБ» специализировался на расчетно-кассовом обслуживании и проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов с признаками технических компаний.