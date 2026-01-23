🥶 На время морозов сотрудников могут перевести на удаленку

Предлагается законодательно закрепить права работников на временный перевод на дистанционный режим в период сильных морозов и низких температур.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает законодательно закрепить права работников на временный перевод на удаленный режим работы на время сильных морозов.

Предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову.

«В целях реализации конституционных гарантий на охрану здоровья и безопасные условия труда, а также для обеспечения бесперебойной работы организаций в сложных погодных условиях, предлагаю законодательно закрепить права работников на временный перевод на дистанционный режим работы в период сильных морозов», — говорится в обращении.

Он предлагает дать субъектам РФ право самостоятельно определять пороговые значения температуры воздуха с учетом конкретных климатических особенностей, при достижении которых работодатели обязаны предоставить сотрудникам, чья трудовая функция это позволяет, возможность временно выполнять работу дистанционно.

Также предлагается установить максимальную продолжительность такого режима (например, до 5 дней) в рамках одного периода.

Накопленный опыт массового применения удаленки подтверждает эффективность такого формата работы как временной меры, считает Чернышов.

Мера позволит защитить здоровье россиян, снизит нагрузку на городскую инфраструктуру и создаст правовую определенность для работников и для работодателей.