🤖 Голос телефонного робота предлагают сделать нечеловеческим

Депутаты хотят, чтобы робот не создавал впечатление общения с живым собеседником.

К голосу робота при автоматических телефонных вызовах предлагают ввести требование, чтобы он явно отличался от человеческого и не создавал впечатление общения с живым собеседником.

Такой законопроект 23 января 2026 года рассмотрит Госдума.

Сейчас законодательство содержит общие требования к проведению массовых и автоматических вызовов, но нет специальных требований к акустическим характеристикам звукового сопровождения. Это позволяет использовать синтезированные голоса, неотличимые от голосов реальных людей.

«Предлагаемый законопроект направлен на устранение этого пробела путем введения четкого требования о том, что при осуществлении массовых вызовов с использованием автоматизированных систем их звуковое сопровождение: должно быть явно отличимо от голоса человека;

и не должно быть способно создать впечатление общения с человеком», — указано в пояснительной записке.

Согласно документу, автоматизированные системы обязаны использовать четкие акустические маркеры синтезированного происхождения – роботизированную монотонность, искусственные интонации и отсутствие естественных эмоциональных характеристик голоса.

В последние годы синтезированная речь стала одним из ключевых инструментов телефонного мошенничества, считают авторы инициативы. А отсутствие специальных требований к акустическим характеристикам таких звонков позволяет злоумышленникам вводить людей в заблуждение относительно источника вызова и личности собеседника.

«Когда автоматическая система звучит как живой человек, это сознательное введение в заблуждение. Гражданин должен четко понимать, разговаривает он с программой или с человеком», — пояснил один из авторов инициативы депутат Дмитрий Гусев.

Поэтому предлагается простое и понятное правило: робот не имеет права маскироваться под живую речь.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.