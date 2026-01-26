👧👵 Стаж и пенсионные баллы по уходу за 80-летними теперь начисляют только по заявлению

В автоматическом режиме получить стаж и баллы (ИПК) по уходу за инвалидами 1 группы и 80-летними нельзя. Правила поменялись с 2025 года.

До 31.12.2024 ухаживающему начисляли компенсацию 1 200 руб. за уход, а на ИЛС отражали пенсионные баллы. Нужно было оформить уход до его начала.

Теперь 1 200 руб. (с учетом индексации) платят всем пенсионерам старше 80 лет независимо от того, есть ли за ними уход.

Поэтому ухаживающие должны сами позаботиться о том, чтобы факт ухода был зафиксирован в СФР. Для этого нужно подать заявление, по которому учтут стаж и начислят баллы.

Заявление подают постфактум – оно фиксирует факт того, что уход уже состоялся (завершился или продолжается). Периодичность подачи заявление не регламентирована.

Например, в январе 2026 года можно подать заявление, чтобы подтвердить факт ухода за пожилым с 01.01.2025 по 31.12.2025.

Форма заявления – приложение № 3 к правилам подсчета стажа, утвержденным постановлением Правительства от 02.10.2014 № 1015.

