🚕 Депутат предложил оплачивать сотрудникам такси при сильных морозах

Если работодатель настаивает на очной работе в непогоду, то это должно сопровождаться дополнительными гарантиями.

Депутат Госдумы Амир Хамитов предлагает обязать работодателей компенсировать сотрудникам такси от дома до работы и обратно при сильных морозах.

В некоторых регионах морозы ниже минус 25 градусов – обычное явление, и дорога на работу в таких условиях может представлять угрозу здоровью, напомнил он.

«Если же работодатель настаивает на очном присутствии сотрудника, то такие требования должны сопровождаться дополнительными гарантиями. В частности, логично предусмотреть компенсацию безопасного проезда, например оплату такси туда и обратно», — заявил Хамитов.

Он уверен, что такой подход распределяет ответственность и снижает риски для работников.

Также депутат предлагает давать сотрудникам возможность удаленной работы при экстремально низких температурах, так как это вопрос не комфорта, а безопасности и здравого смысла.

Многие специалисты могут эффективно работать дистанционно, и гибкость в организации труда в период сильных морозов отвечает интересам и сотрудников, и работодателей, уверен парламентарий.