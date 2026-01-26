Утвердили документы для расчетов с НДС

С 1 апреля 2026 нужно применять новые формы счета-фактуры, книги покупок и книги продаж.

Кабмин изменил формы и правила заполнения документов, которые применяют при расчетах по НДС.

Постановление Правительства от 23.01.2026 № 26 опубликовано 23 января 2026 года на портале правовой информации.

В форму счета-фактуры добавили строку 5б. Ее заполняет продавец при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) в счет полученных оплат или иных платежей, в оплату которых зачитывают эти суммы оплаты.

В строке ставят номер и дату счета-фактуры, выставленного при получении предоплаты за будущие поставки, а также номер и дату последнего исправления такого счета-фактуры.

При выставлении нескольких счетов-фактур на оплаты в счет будущих поставок в строке 5б указывают порядковые номера и даты этих счетов-фактур через точку с запятой.

В форму книги покупок добавили графу 7а. Ее заполняет продавец, который в графе 3 книги покупок указал номер и дату счета-фактуры, выставленного при получении предоплаты, и применил вычеты НДС.

В графе указывают номер и дату счета-фактуры, выставленного при отгрузке товаров в счет полученной предоплаты.

Если выставили несколько счетов-фактур при отгрузке к счету-фактуре из графы 3 книги покупок, в графу 7а вносят номера и даты таких счетов-фактур.

Те же изменения внесли в дополнительный лист книги покупок.

В книгу продаж добавили графу 11а. Ее также заполняет продавец в части товаров, отгруженных в счет ранее полученной оплаты или иных платежей.

В графе указывают номер и дату счета-фактуры, выставленного при получении предоплаты. Эти данные берут из новой строки 5б счета-фактуры.

В графах 14 и 17 книги продаж теперь указана ставка НДС 22% (было 20%), а в графах 14а и 17а – 20 или 18% (было – 18%).

Те же изменения внесли в дополнительный лист книги продаж.

Новые формы документов обязательны к применению с 1 апреля 2026 года.

До этого нужно использовать рекомендуемые формы, утвержденные письмом ФНС от 26.12.2025 N СД-4-3/11730@.