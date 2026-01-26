Для вычета на ребенка предложили убрать лимит

Лантратова предложила отменить лимит по доходу для налогового вычета по НДФЛ на ребенка-студента.

Депутат Яна Лантратова предлагает убрать ограничение по доходу в 450 тысяч рублей для предоставления стандартного налогового вычета на ребенка, в том числе студента очной формы обучения до 24 лет.

Обращения она направила главе Минобразования Валерию Фалькову и главе Минфина Антону Силуанову.

«Предлагаю отменить ограничение по доходу для стандартного вычета на ребенка, включая ребенка-студента очной формы обучения до 24 лет, внеся изменения в ст. 218 НК и исключив лимит 450 000 рублей, после которого налоговый вычет не применяется», — написала депутат.

При этом не изменится порядок подтверждения права: родитель подтверждает, что ребенок находится на обеспечении, для студента дополнительно подтверждается очное обучение (справка либо электронная проверка).

Работодатели будут применять вычет ежемесячно в течение всего года до прекращения оснований (возраст, окончание очного обучения). Без учета лимита упростится администрирование: не нужно будет отслеживать момент превышения порога и делать перерасчеты с нужного месяца.

Это минимизирует ошибки, споры и обращения за налоговым вычетом, в том числе при смене работодателя или наличии нескольких мест работы, уточнила Лантратова.

Сейчас, согласно ст. 218 НК, вычет предоставляется только до месяца, в котором доход налогоплательщика с начала года превысит 450 тыс. рублей, после чего вычет прекращается с месяца превышения.

Поэтому возникает разрыв: семья продолжает нести расходы на ребенка-студента до 24 лет (питание, проживание, транспорт, учебные материалы), но налоговая поддержка исчезает только из-за достижения лимита.

