❔ Нужно ли платить взносы за директора, если он ушел в оплачиваемый отпуск

Взносы с МРОТ нужно платить, даже если заплатили отпускные, и зарплаты нет.

У директора компании есть зарплата, но раз в год он уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск на целый месяц. Отпуск будет в августе, отпускные выплатят в июле. То есть за август начислений в пользу директора не будет (зарплаты нет, так как он в отпуске, отпускные выплачены в конце июля).

Нужно ли в этом случае начислять директору в августе взносы с МРОТ, спросили в чате ФНС.

Законом № 425-ФЗ не предусмотрены исключения при определении минимальной суммы выплат за календарный месяц в отношении физлица – руководителя коммерческой организации, который в период исполнения своих полномочий не осуществляет трудовые функции.

Нюансы уплаты страховых взносов за директора ФНС разъяснила в письме от 29.12.2025 № БС-4-11/11758@, напомнили представители налоговой службы.

