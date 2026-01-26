⚡️ Итоги дня: 75% россиян покупают жилье для долгосрочного дохода, в центре Санкт-Петербурга введут платный въезд автомобилей, ответы на ЕГЭ приравняют к наркотикам

В России в 2025 году розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизилась к 2024 году на 9,3% — до 205,8 млн декалитров.

Альфа-Банк впервые продал часть корпоративного кредита «Альфастрахованию». Это позволяет высвободить часть ресурсов банка для инвестиций в крупные проекты.

Российские инвесторы в недвижимость кардинально сменили подход. Если раньше 80% покупателей новостроек рассчитывали на быструю перепродажу, то сегодня 75% приобретают жилье для сохранения средств и долгосрочного дохода.

В 2025 году динамика выдач товарных кредитов оказалась максимальной за последние шесть лет: банки предоставили 2,38 млн POS-кредитов на 155,57 млрд рублей в 2025 г., что меньше показателей 2024 г. на 52% по количеству и на 51% по объему.

С декабря 2024 по ноябрь 2025 года розничные продажи сушеных рыбных закусок сократились на 7% год к году в натуральном выражении. Спрос на чипсы за этот период снизился на 3%.

«М.Видео» зафиксировала рекордные продажи складных смартфонов в России.

Российские аналоги препарата «Оземпик» в розницу увеличились почти в три раза по итогам 2025 года в сравнении с результатом 2024 года. В 2025 было продано более 100 тыс. таких устройств, что на треть превышает результат предыдущего года.

По итогам 2025 года доля рейсов, вылетевших с задержкой более трех часов, выросла в два раза в годовом выражении — до 4% от всех 865 тыс. отслеженных рейсов. Доля рейсов с задержкой более четырех часов также удвоилась: с 1% до 2%.

Рынок самиздата в России в 2026 году может превысить 10 млрд рублей, сохранив темпы роста 2025-го. По оценкам участников рынка, объем за 2025 год вырос почти на 20% — до 8,5-8,6 млрд рублей.

Количество утечек данных российских компаний, попавших в открытый доступ, и их объемы продолжают снижаться. За 2025 году в ограниченный и открытый доступ, включая форумы в даркнете и Telegram-каналы, попала всего 61 утечка, в них содержалось 36,5 млн уникальных телефонных номеров и 28,7 млн уникальных e-mail.

68% fashion-компаний в России создают контент с помощью ИИ. Регулярно — ежедневно или несколько раз в неделю — нейросети используют уже 72% участников опроса.

Председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что в городе неизбежно введут платный въезд автомобилей в исторический центр.

Почти 6,5 тыс. студентов поступят на программы подготовки топовых ИТ- и ИИ-специалистов в 2026 году.

Авторам каналов в мессенджере MAX стала доступна возможность размещения отложенного поста.

Мошенники стали выдавать себя за силовиков и сообщать, что якобы разыскивают опасного преступника, который «убил» соседа жертвы. Под предлогом участия в поимке преступника они убеждают людей снять личные сбережения и передать их курьеру.

Ответы на ЕГЭ и ОГЭ хотят приравнять к наркотикам и информации о суициде, чтобы запретить их распространение.

Национальный автомобильный союз (НАС) предлагает начать использовать в России зеленые номера для электромобилей и бирюзовые — для беспилотных машин.

Ночь на 26 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Минимальная температура воздуха составила -18,5°C – это на 1,1°C ниже, чем было у прежнего лидера, 24 января.