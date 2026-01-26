Налоговики разъяснили, какие обращения в ФНС нельзя направлять по ТКС
С 15 декабря 2025 года изменился порядок взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками, которые пользуются услугами операторов электронного документооборота (ЭДО). Начал действовать запрет на прикрепление приложений к обращениям налогоплательщиков в неформализованном виде.
«Через операторов электронного документооборота по ТКС по-прежнему можно будет направлять в налоговые органы ответы и документы по требованию, но исключительно в формализованном виде», — сказано на сайте ФНС.
Налоговики рекомендуют направлять обращения через:
личные кабинеты на сайте ФНС;
сервис «Обратиться в ФНС»;
федеральную информационную систему «Платформа обратной связи» на Госуслугах.
Также обратиться в налоговую можно без онлайн-сервисов. Например, лично, по почте или по телефону контактного центра.
Комментарии1
Исходя из текста делаем вывод, что "нельзя" это все минус которые можно?