Налоговики разъяснили, какие обращения в ФНС нельзя направлять по ТКС

Налогоплательщики, которые пользуются услугами операторов ЭДО, с 15 декабря 2025 года могут отправлять по ТКС документы только в формализованном виде.

С 15 декабря 2025 года изменился порядок взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками, которые пользуются услугами операторов электронного документооборота (ЭДО). Начал действовать запрет на прикрепление приложений к обращениям налогоплательщиков в неформализованном виде.

«Через операторов электронного документооборота по ТКС по-прежнему можно будет направлять в налоговые органы ответы и документы по требованию, но исключительно в формализованном виде», — сказано на сайте ФНС.

Налоговики рекомендуют направлять обращения через:

личные кабинеты на сайте ФНС;

сервис «Обратиться в ФНС»;

федеральную информационную систему «Платформа обратной связи» на Госуслугах.

Также обратиться в налоговую можно без онлайн-сервисов. Например, лично, по почте или по телефону контактного центра.