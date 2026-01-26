😫 Бухгалтеры об АУСН: «Мы сделали все за вас, но вы все равно должны сделать это сами». Выпуск № 11 подкаста «Налоговое утро»
Бухгалтер поделился в блоге опытом работы с АУСН, а коллеги в комментариях поддержали — автоматизмом тут и не пахнет. В новом выпуске подкаста от 26 января разбираемся, почему спецрежим вызывает такую негативную реакцию.
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, в телеграм-канале фаундера «Клерка» Бориса Мальцева и на других платформах.
Что обсуждали в последних выпусках:
Какие переводы с карты на карту могут заинтересовать банк и налоговую
Не забывайте подписываться на подкаст, а в комментариях ждем ваше мнение о выпуске и предложение новых тем.
Начать дискуссию