Реальные зарплаты в 2026 году вырастут только на 2-3%

Из-за охлаждения экономики, жесткой денежно-кредитной политики и сокращения прибыльности снизится динамика роста реальных зарплат. Выплаты будут расти на 6-10% только в некоторых сферах.

В 2026 году рост реальных зарплат россиян замедлится до 2-3%. Это станет особенно ощутимым после роста выплат в 2023-2024 годах на 8-10%. Уже в 2025 году динамика роста окладов замедлилась примерно в два раза.

По данным Росстата, в октябре 2025 года номинальные зарплаты выросли на 14,3% год к году — до 99,7 тыс. рублей. Если учесть инфляцию, рост окажется только 6,1%. За девять месяцев 2025 года рост составил 4,7% или в два раза меньше, чем в 2024 году. Об этом пишет РБК.

Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета Александра Сафонова считает, что по итогам 2025 года номинальные зарплаты вырастут на 8-10%, а реальные — на 3,5-4,5%.

Замедление роста объясняют снижением эффекта от нехватки кадров, сокращением прибыли в компаниях, жесткой ДКП Центробанка, которая замедляет экономику.

Минэкономразвития прогнозирует, что в 2026 году реальные зарплаты вырастут только на 2,4%. Динамика будет зависеть от отрасли. Например, до 1-3% рост замедлится в розничной торговле, услугах, медиа, строительстве. Зарплаты продолжат расти на 6-10% в IT, кибербезопасности, оборонно-промышленном комплексе, логистике, энергетике, биотехнологиях и частной медицине.