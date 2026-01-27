Доходность ПИФов просела: банковские накопительные счета оказались выгоднее в 2025 году

Топ-20 банков предлагает доходность по накопительным счетам в среднем 10,58%, а на паевых фондах инвесторы зарабатывают только 9,96%.

За 2025 год доходность по доступным 315 ОПИФам и БПИФам составила 9,96% годовых. Это меньше, чем выплаты по накопительным счетам в топ-20 российских банках, где в среднем можно заработать 10,58% годовых без капитализации и спецусловий.

Положительную доходность по итогам декабря 2025 года показало 89% фондов, 43 фонда (14%) продемонстрировали доходность выше 5%. Об этом сказано в исследовании Финуслуг, результаты есть в распоряжении «Клерка».

«По мере снижения ключевой ставки предпочтения рынка будут меняться, и именно ПИФы как инструмент диверсифицированного инвестирования способны помочь инвесторам достигать наилучших результатов — однако для их оценки необходимо в среднем не год, а три-пять лет», — сказал директор по инвестиционным продуктам маркетплейса Финуслуги Глеб Юченков.

В декабре 2025 года максимальная доходность была у ПИФов, которые инвестируют в драгметаллы (от 11% до 37%), а минимальная у фондов на базе финансовых инструментов (-3,5%).

