Покупатели подтвердили возраст через MAX 600 тысяч раз

12 млн пользователей входят на Госуслуги с помощью кода, который присылают в мессенджер MAX.

В мессенджере MAX создано больше 1,5 млн цифровых ID, а также с помощью QR-кода в приложении россияне совершили 600 тыс. покупок с подтверждением возраста.

Подтвердить возраст через MAX можно в 40 тыс. магазинах по всей России. Об этом сказано на сайте Минцифры.

В качестве дополнительной защиты входа на портал Госуслуги 12 млн пользователей применяют код в MAX. Там же россияне получают больше 160 млн уведомлений о статусах получения госуслуг.

Для консультаций по услугам чат-ботом МФЦ пользуется 1,6 млн человек, а записались на прием через MAX почти 540 тыс. раз.

В сфере образования MAX позволяет получить доступ к приложению «Госуслуги Моя школа» в Сферуме. Этим сервисом пользуются почти 2 млн человек. Больше 20 млн учителей, родителей и школьников общаются в чатах, а в чатах вузов переписывается свыше 1 млн студентов.