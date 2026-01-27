Минтруд уточнил, нужно ли заново проходить МСЭ, если потеряли справку об инвалидности
Минтруд рассказал, что делать, если потеряли справку об инвалидности.
Повторно проходить медико-социальную экспертизу (МСЭ) не нужно, указало ведомство. Если справка потерялась, можно просто оформить дубликат на Госуслугах.
«Даже если вы прописаны в другом регионе, дубликат выдадут по фактическому месту проживания», — сообщил Минтруд.
Кто может подать заявление:
сам человек с инвалидностью;
родитель или усыновитель ребенка с инвалидностью;
опекун или попечитель;
представитель по доверенности.
Как заказать дубликат на Госуслугах:
Зайти в Госуслуги – нужна подтвержденная учетная запись.
Выбрать, за кого подается заявление – за себя или за другого человека.
Выбрать по очереди: «Получить документы» → «Получить копии и дубликаты документов, полученных в результате МСЭ» → «Дубликат справки об инвалидности».
Выбрать способ получения: лично в бюро МСЭ или почтой.
Заполнить данные и написать место пребывания.
Сейчас статус для получения льгот можно оформить и без бумажной справки, добавило ведомство. Понадобится цифровое удостоверение в MAX — электронный документ, который заменяет бумажный.
