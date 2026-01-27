8101 ОК МП моб
Инвалидность

Минтруд уточнил, нужно ли заново проходить МСЭ, если потеряли справку об инвалидности

Если потеряли справку, можно оформить дубликат.

Минтруд рассказал, что делать, если потеряли справку об инвалидности.

Повторно проходить медико-социальную экспертизу (МСЭ) не нужно, указало ведомство. Если справка потерялась, можно просто оформить дубликат на Госуслугах.

«Даже если вы прописаны в другом регионе, дубликат выдадут по фактическому месту проживания», — сообщил Минтруд.

Кто может подать заявление:

  • сам человек с инвалидностью;

  • родитель или усыновитель ребенка с инвалидностью;

  • опекун или попечитель;

  • представитель по доверенности.

Как заказать дубликат на Госуслугах:

  1. Зайти в Госуслуги – нужна подтвержденная учетная запись.

  2. Выбрать, за кого подается заявление – за себя или за другого человека.

  3. Выбрать по очереди: «Получить документы» → «Получить копии и дубликаты документов, полученных в результате МСЭ» → «Дубликат справки об инвалидности».

  4. Выбрать способ получения: лично в бюро МСЭ или почтой.

  5. Заполнить данные и написать место пребывания.

Сейчас статус для получения льгот можно оформить и без бумажной справки, добавило ведомство. Понадобится цифровое удостоверение в MAX — электронный документ, который заменяет бумажный.

