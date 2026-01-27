💳 Власти могут отключить карты Visa и Mastercard из-за мошенников

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал об увеличении риска мошенничества из-за того, что сроки использования карт Visa и Mastercard истекли.

«Те средства защиты, которые применялись в тот период, когда они эмитировались, уже устарели», — сказал Аксаков.

Также он добавил, что Центробанку нужно дать полномочия устанавливать срок действия платежных карт. Национальный совет финансового рынка (НСФР) заметил, что в законопроекте по борьбе с мошенничеством есть эта норма. Однако ограничение срока действия карт может привести к увеличению расходов банков и может вызвать ускорение перехода на альтернативные способы платежей — СБП, QR-коды. Об этом пишет «Коммерсант».

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков рассказал, что карта с истекшим сроком действия не становится менее защищенной. У нее может закончиться действие сертификата, но в таком случае ее нельзя будет применять в терминалах без онлайн-авторизации, а это в России редко встречается.