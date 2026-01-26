Роскомнадзор начал блокировать доступ к зарубежным игровым серверам

Пользователи соообщают о сбоях при попытке подключиться к играм.

Роскомнадзор стал ограничивать доступ к зарубежным игровым серверам, из-за чего у пользователей при попытке подключиться появляется ошибка 50000.

Об этом сообщило профильное медиа 4PDA Community.

Проблемы зафиксированы в R.E.P.O. и VRChat. Продолжить игру получается только через инструменты обхода и ручную настройку соединения.

В зоне риска оказались и другие игры: Party Animals, Geometry Dash, Warhammer Gladius, Kards, Back 4 Blood, Call of Duty: Mobile и другие проекты с зарубежными серверами.

В июне 2025 года российские пользователи уже сталкивались с массовыми сбоями при подключении к зарубежным сервисам и играм. Тогда проблемы затронули Dead by Daylight, Apex Legends, Mortal Kombat X и футбольный симулятор Rematch.

А с 3 декабря 2025 года Роскомнадзор официально заблокировал доступ к игровой платформе Roblox.