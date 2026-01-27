❗ Новых налогов для самозанятых до 2028 года не будет – депутат Исаев
Самозанятых обещают не облагать новыми налогами до завершения эксперимента с режимом НПД в 2028 году. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.
«До завершения эксперимента, который касается самозанятых, никаких дополнительных решений, которые бы обернулись фискальной нагрузкой для самозанятых, для лиц, привлекающих их к работе, платформ, приниматься им не будет», — сказал Исаев по итогам встречи депутатов с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
А добровольное вступление самозанятых в систему социального страхования будет всячески поощряться, добавил депутат.
Он уверяет, что над системой соцгарантий для самозанятых будут «работать в долгосрочной перспективе», чтобы не разрушать экономическую инициативу и одновременно создать действенные социальные гарантии.
Комментарии3
С новыми налогами ясно. А что со ставкой по старым? Не менять не пообещали(
самозанятых вообще убрать же хотели