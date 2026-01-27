1 альфа мобилка
Самозанятые

❗ Новых налогов для самозанятых до 2028 года не будет – депутат Исаев

До завершения эксперимента новых налогов для самозанятых и их контрагентов не будет.

Самозанятых обещают не облагать новыми налогами до завершения эксперимента с режимом НПД в 2028 году. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«До завершения эксперимента, который касается самозанятых, никаких дополнительных решений, которые бы обернулись фискальной нагрузкой для самозанятых, для лиц, привлекающих их к работе, платформ, приниматься им не будет», — сказал Исаев по итогам встречи депутатов с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

А добровольное вступление самозанятых в систему социального страхования будет всячески поощряться, добавил депутат.

Он уверяет, что над системой соцгарантий для самозанятых будут «работать в долгосрочной перспективе», чтобы не разрушать экономическую инициативу и одновременно создать действенные социальные гарантии.

Комментарии

3
  • B
    bizon33ru

    самозанятых вообще убрать же хотели

