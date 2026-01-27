Банки побили рекорд по количеству закрытых отделений

За 2025 год закрылось 1,7 тысяч банковских офисов обслуживания клиентов. Финорганизации переходят в онлайн, чтобы снизить издержки и повысить рентабельность.

В 2025 году кредитные организации закрыли около 1,7 тыс. отделений. Это рекордный показатель, который можно сравнить с 2021 годом, когда ликвидировали чуть больше 1,7 тыс. офисов обслуживания клиентов.

Сокращение физических банковских офисов связано с трендом на цифровизацию и экосистемную трансформацию. Компании переводят обслуживание в дистанционный формат, чтобы снизить издержки и поднять рентабельность. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

«Банк России приветствует тренд, но следит за тем, чтобы процесс перехода был сбалансированным и не создавал неудобств для потребителей», — сказали в ЦБ.

Больше всего закрытых отделений у Сбера, который отказался от 900 офисов. Это в два раза больше, чем в 2024 году.

Несмотря на сворачивание офисов, некоторые банки, наоборот, сообщили об открытии новых. Например, в 2025 году это сделали ВТБ, ДОМ.РФ и Новиком. Директор департамента розничных продуктов Новикома Иван Беляев рассказал, что отделения нужны для сложных сделок, требующих личного присутствия: оформление ипотеки, снятие крупных сумм наличных, подтверждение операций и снятие блокировок из-за подозрения на мошенничество.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что в ближайшие пять лет банковских офисов станет меньше в 2-2,5 раза. На всю Россию останется 11-12 тыс. отделений.