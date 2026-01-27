Роструд: когда увольнять замещающего сотрудника при выходе основного

День увольнения работника по срочному трудовому договору – это день выхода на работу основного сотрудника.

На сайт Онлайнинспекции.рф обратились за разъяснениями в ситуации: основной работник вышел на работу без предварительного уведомления работодателя, и непонятно, какой датой уволить замещающего: в предшествующий день или в день выхода.

Замещающий работник в этот день уже вышел на работу и хочет получить зарплату за день, и увольнение «вчера» технически невозможно. Но если его увольнять в день выхода основного, то происходит задвоение штатной единицы.

«Днем увольнения работника, с которым был заключен срочный трудовой договора на период отсутствия основного сотрудника, будет являться день фактического выхода на работу основного сотрудника», — уточнил Роструд.

Это предусмотрено в ст. 79 ТК.

В соответствии с ч. 1 ст. 79 ТК срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. А трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого человека на работу – ч. 3 ст. 79 ТК.

