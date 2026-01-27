1 альфа мобилка
🔴 Вебинар: Охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС — главные изменения →
Трудовые отношения

Ненормированный рабочий день не значит, что задерживать работника можно каждый день без ограничений

Роструд развенчал мифы о ненормированном графике.

Роструд рассказал о популярных мифах, связанных с ненормированным рабочим днем.

Как дело обстоит на самом деле – смотрите в таблице:

Миф

Реальность

Если у работника ненормированный рабочий день, его можно задерживать на работе каждый день без ограничений

Ненормированный рабочий день предполагает эпизодическое привлечение к работе сверх графика, а не систематические переработки

Работодатель вправе требовать от сотрудника с ненормированным днем работать столько, сколько посчитает нужным

Режим не отменяет трудовое законодательство — регулярные переработки считаются сверхурочной работой и требуют компенсации

Ненормированный рабочий день означает, что за переработки платить не обязаны

При систематических переработках работодатель обязан оформить их как сверхурочные и оплатить или предоставить дополнительный отпуск

Достаточно просто указать в договоре «ненормированный рабочий день» — и все законно

Перечень должностей с таким режимом должен быть закреплен в коллективном договоре или локальном акте с учетом мнения профсоюза (если есть)

Сотрудник с ненормированным днем не может жаловаться на переработки

Если переработки стали регулярными, это нарушение ТК, и работник вправе обратиться в Роструд или суд.

Ненормированный рабочий день — это то же самое, что и сверхурочная работа

Это разные правовые понятия:

  • ненормированный день — особый режим;

  • сверхурочная работа — привлечение в строго определенных случаях и с согласия работника.

Работодатель может в любой момент перевести сотрудника на ненормированный график без его согласия

Условие о ненормированном рабочем дне должно быть указано в трудовом договоре — изменить его без согласия работника нельзя.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум