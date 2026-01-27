Ненормированный рабочий день не значит, что задерживать работника можно каждый день без ограничений
Роструд рассказал о популярных мифах, связанных с ненормированным рабочим днем.
Как дело обстоит на самом деле – смотрите в таблице:
Миф
Реальность
Если у работника ненормированный рабочий день, его можно задерживать на работе каждый день без ограничений
Ненормированный рабочий день предполагает эпизодическое привлечение к работе сверх графика, а не систематические переработки
Работодатель вправе требовать от сотрудника с ненормированным днем работать столько, сколько посчитает нужным
Режим не отменяет трудовое законодательство — регулярные переработки считаются сверхурочной работой и требуют компенсации
Ненормированный рабочий день означает, что за переработки платить не обязаны
При систематических переработках работодатель обязан оформить их как сверхурочные и оплатить или предоставить дополнительный отпуск
Достаточно просто указать в договоре «ненормированный рабочий день» — и все законно
Перечень должностей с таким режимом должен быть закреплен в коллективном договоре или локальном акте с учетом мнения профсоюза (если есть)
Сотрудник с ненормированным днем не может жаловаться на переработки
Если переработки стали регулярными, это нарушение ТК, и работник вправе обратиться в Роструд или суд.
Ненормированный рабочий день — это то же самое, что и сверхурочная работа
Это разные правовые понятия:
Работодатель может в любой момент перевести сотрудника на ненормированный график без его согласия
Условие о ненормированном рабочем дне должно быть указано в трудовом договоре — изменить его без согласия работника нельзя.
