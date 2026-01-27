К риелторам ужесточат требования, но уголовную ответственность вводить не будут
Чтобы предотвратить мошенничество в сфере недвижимости, к риелторам будут предъявлять новые требования. Например, они обяжут получить лицензии и состоять в СРО.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что новый законопроект о риелторской деятельности не будет включать в себя уголовное наказание.
Власти хотят изменить работу риелторов таким образом, чтобы предотвратить распространение мошенничества с недвижимостью, в том числе по «схеме Долиной».
«На данный момент уголовная ответственность в этой сфере не нужна», — сказал Павел Крашенинников.
Изменения обяжут риелторов получать лицензии, а также состоять в саморегулируемых организациях (СРО). Пока что законопроект на стадии разработки, нет точных сроков его внесения в Госдуму.
