К риелторам ужесточат требования, но уголовную ответственность вводить не будут

Чтобы предотвратить мошенничество в сфере недвижимости, к риелторам будут предъявлять новые требования. Например, они обяжут получить лицензии и состоять в СРО.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что новый законопроект о риелторской деятельности не будет включать в себя уголовное наказание.

Власти хотят изменить работу риелторов таким образом, чтобы предотвратить распространение мошенничества с недвижимостью, в том числе по «схеме Долиной».

«На данный момент уголовная ответственность в этой сфере не нужна», — сказал Павел Крашенинников.

Изменения обяжут риелторов получать лицензии, а также состоять в саморегулируемых организациях (СРО). Пока что законопроект на стадии разработки, нет точных сроков его внесения в Госдуму.