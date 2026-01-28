Селлеры смогут давать промокоды покупателям на Wildberries

Продавцы смогут повысить лояльность покупателей за счет скидок по промокодам. На Wildberries будет можно иметь до 10 активных кодов.

Маркетплейс Wildberries запустил новый инструмент — промокоды, которые позволят покупателям получить дополнительные скидки от продавцов.

Пока что новый функционал доступен тестовой группе селлеров. У них есть возможность указать срок действия кодов, процент скидки, а также выбрать, на какой именно товар или группу товаров будет действовать акция.

«Сгенерировать промокод можно автоматически или ввести свой вручную. Продавец сможет разместить промокод там, где его увидит покупатель — как внутри маркетплейса в кампаниях WB Медиа, так и за его пределами — в любых каналах взаимодействия с клиентами», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Чтобы применить промокод, покупателю нужно добавить товар в корзину и ввести код в специальное поле. Цена автоматически снизится.

Селлеры смогут иметь одновременно до 10 активных акций с промокодами. Маркетплейс планирует расширить функционал нового сервиса на продавцов по всей стране.

Узнайте все последние изменения в работе площадок, в налогах, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Смотрите запись консультации с экспертом Еленой Шедис «Бухгалтер маркетплейса 2026».