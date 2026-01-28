ФНС объяснила, как учесть расходы при перечислении в подотчет на АУСН

Расходы можно учесть, если деньги перечислили с расчетного счета сотруднику в подотчет после утверждения отчета.

Налоговая служба уточнила порядок учета расходов на автоУСН.

Если ООО или ИП применяет автоУСН с объектом «доходы минус расходы», отнести операции по наличным расчетам к расходам можно при условии формирования кассового чека с признаком «Расход» с использованием ККТ, зарегистрированной и примененной самим налогоплательщиком. Либо если деньги перечислили с расчетного счета сотруднику в подотчет с указанием признака налоговой базы «Расход» после утверждения отчета, рассказали инспекторы в чате ФНС.

Порядок определения доходов и расходов при применении АУСН определен ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.