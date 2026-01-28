Зарплата придет сотруднику позже: нарушение АУСН или нет?

Считается ли нарушением на АУСН, если зарплата или аванс отправлены по зарплатному проекту в нужный день, но придет сотруднику на карту в другой день с учетом межбанковских переводов, спросили налоговую службу.

«Нет, это не является нарушением применения автоУСН», — ответили налоговики.

Требования к компаниям и ИП, применяющим АУСН, перечислены в ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ от 25.02.2022, напомнили в чате ФНС.