👶 Как меняются условия назначения единого пособия на детей и беременных женщин. Выпуск № 12 подкаста «Налоговое утро»

Единое пособие на детей объединило в себе сразу несколько пособий и выплачивается с 1 января 2023 года. С 1 января 2026 года меняются условия назначения единого пособия на детей и беременных женщин в части требований к минимальному доходу семьи.

