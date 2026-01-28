8119 Обязательное обучение  по охране труда 2 верс моб
Вкладчики «Нового Московского Банка» начали получать первые страховые выплаты

Страховая ответственность перед вкладчиками «НМБ» составляет 144,5 млн рублей.

28 января 2026 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам «Нового Московского Банка», у которого Центробанк отозвал лицензию.

«Для оформления страхового возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги. На нем также можно узнать размер причитающихся выплат», — сказано в телеграм-канале АСВ.

Также вкладчики могут обратиться с заявлением о выплате через сайт АСВ. Деньги переведут по указанным реквизитам или по номеру карты «Мир».

Размер страховой ответственности составляет 144,5 млн рублей. Возмещение в пределах лимита 1,4 млн рублей смогут получить 720 клиентов, из которых 464 — юридические лица.

Банк специализировался на расчетно-кассовом обслуживании и проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов с признаками технических компаний.

