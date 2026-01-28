Вкладчики «Нового Московского Банка» начали получать первые страховые выплаты

28 января 2026 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам «Нового Московского Банка», у которого Центробанк отозвал лицензию.

«Для оформления страхового возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги. На нем также можно узнать размер причитающихся выплат», — сказано в телеграм-канале АСВ.

Также вкладчики могут обратиться с заявлением о выплате через сайт АСВ. Деньги переведут по указанным реквизитам или по номеру карты «Мир».

Размер страховой ответственности составляет 144,5 млн рублей. Возмещение в пределах лимита 1,4 млн рублей смогут получить 720 клиентов, из которых 464 — юридические лица.

Банк специализировался на расчетно-кассовом обслуживании и проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов с признаками технических компаний.