Работодатели больше не смогут повышать зарплаты на 5-20%, а кадровики перестанут читать резюме от ИИ

Зарплатная гонка заметно замедлится в 2026 году из-за высокой налоговой нагрузки на компании, снижения выручки и роста издержек.

В 2026 году рынок труда изменится под влиянием роста налоговой нагрузки и снижения выручки. Это приведет к замедлению зарплатной гонки. Оклады будут повышать только точечно и в узких специальностях. Об этом сказано в исследовании Nopaper, результаты есть в распоряжении «Клерка».

«Добавлять каждые полгода прибавку к зарплате в 5-20% становится невозможным для многих компаний в их текущей фин. модели», — сказала HR-директор Nopaper Наталья Данилова.

Работодатели будут конкурировать ясностью смыслов: какую пользу приносит работа сотрудника, как принимаются решения, что происходит в кризисных ситуациях.

Для сокращения издержек и ускорения процессов активнее начнут внедрять цифровые инструменты, такие как КЭДО, LMS и ATS. Они позволяют сократить оформление нового сотрудника с 3 часов до 30 минут, сократить подготовку обучающего курса с нескольких месяцев до пары недель и почти в 2 раза снизить время на закрытие вакансий.

HR-специалисты в 2026 году перестанут читать резюме соискателей, поскольку большинство таких текстов пишут нейросети. Сотрудник выглядит идеальным на бумаге, но фактически эти описания не отражают реальный опыт специалиста.