70% малого и среднего бизнеса заявили о риске банкротства

Чтобы предприниматели продолжили работать, власти предложат варианты упрощения налоговой отчетности, введут переходный период и вернут льготные ставки по страховым взносам резидентам ОЭЗ.

Член комитета Совфеда по экономической политике Владимир Кравченко со ссылкой на исследование «Опоры России» заявил, что 70% субъектов МСП видят риск банкротства или закрытия.

«В связи с этим будем выступать с новыми инициативами, предлагать Правительству донастроить меры поддержки малого и среднего предпринимательства исходя из возможностей бюджета и потребности в сохранении рабочих мест, поддержке производства и инвестиционной активности», — сказал Кравченко.

Власти предложат способы упростить налоговую отчетность, а также переходный период для предпринимателей и методическую поддержку. Кроме того, планируют восстановить льготные ставки по страховых взносам для резидентов ОЭЗ.

Разберитесь, как работать с ПСН и УСН после резкого снижения лимитов, совмещать режимы без риска потери патента и легально снижать налоговую нагрузку в новых условиях. Смотрите запись вебинара «Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов».