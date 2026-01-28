✅ Для отражения в бухотчетности изменения элементов амортизации разработана новая рекомендация

При изменении элементов амортизации меняются показатели отчетного периода или и отчетного, и будущих периодов.

Фонд «НРБУ “БМЦ”» (Бухгалтерский методологический центр) подготовил Рекомендацию Р-Х/2026-Кпр «Изменение элементов амортизации» (проект).

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» предусматривают расчет амортизации по ОС и НМА по трем параметрам (элементам амортизации):

срок полезного использования;

ликвидационная стоимость;

способ начисления амортизации.

Оба стандарта предписывают проводить регулярную проверку элементов амортизации на соответствие условиям использования амортизируемых объектов. Проверку нужно проводить как минимум в конце каждого отчетного года, но может и чаще.

Организация должна изменить элементы амортизации, если результаты проверки показывают такую необходимость.

Возникшие в связи с этим корректировки должны отражаться в бухучете как изменения оценочных значений. Это не предполагает корректировку сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному, но предполагает корректировку показателей отчетного периода и будущих периодов. Такое изменение стандарт называет «перспективным».

Перспективное признание изменения оценочного значения, согласно ПБУ 21/2008, в любом случае предполагает корректировку данных отчетного периода. Но это изменение может затрагивать только показатели отчетного периода, или также показатели будущих периодов.

Варианта, когда данные отчетного периода не корректируют, а изменение влияет только на данные будущих периодов, правила не предполагают, подчеркивает фонд БМЦ.

Однако есть мнение, что эффект от изменения элементов амортизации должен отражаться только в данных будущих периодов, не затрагивая показатели отчетного периода. Тогда не вносят изменения оценочных значений в бухотчетности за период, в котором это изменение произошло.

Но при таком подходе пользователь никогда не получает актуальных данных о показателях амортизации активов, так как к тому моменту, когда эти показатели находят отражение в отчетности, они становятся заведомо устаревшими и неактуальными, считают эксперты фонда БМЦ.

Поэтому Рекомендация определяет порядок отражения в бухотчетности последствий изменения элементов амортизации ОС и других амортизируемых активов.

Так, сумма амортизации за отчетный период должна определяться с учетом всех изменений элементов амортизации, сделанных в этом периоде.

Событие, приведшее к изменению элементов амортизации, считается корректирующим, если изменяется оценка степени, в которой заключенный в активе потенциал экономических выгод был утрачен. Событие считается некорректирующим, если оно изменяет график потребления заключенных в активе экономических выгод, но не влияет при этом на оценку степени утраты потенциала этих выгод до свершения события.

Ситуация Решение Если изменение элементов амортизации является следствием корректирующего события Измененные элементы амортизации используют в расчете суммы амортизации за весь отчетный период с начала этого периода Изменение элементов амортизации является следствием некорректирующего события Измененные элементы амортизации используют в расчете суммы амортизации только за часть отчетного периода — с момента свершения события За истекшие с начала отчетного периода месяцы уже начислялась плановая амортизация В последний промежуток отчетного периода доначисляют недостающую сумму или уменьшают излишне начисленную сумму

В связи с изменениями элементов амортизации в отчетном периоде сравнительные показатели за прошлые периоды не корректируют.

Заседание комитета по этой Рекомендации пройдет 5 февраля 2026 года.

Смотрите запись вебинара: как закрыть 2025 год с пошаговым алгоритмом для бухгалтера.

Научим работать по новым ФСБУ и без ошибок применять действующие стандарты на новом курсе повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2026». Вы узнаете, как отражать операции в 1С, составлять и актуализировать учетную политику.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 25 900 ₽.Осталось 4 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов.