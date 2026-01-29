Минимальный размер выплаты по больничному в феврале 2026 будет больше, чем в январе

Минимальный размер выплаты по больничному для работающих россиян за один день составит 967,61 рубля в феврале 2026 года.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

С 1 января МРОТ вырос до 27 093 рублей, напомнил он. Из-за этого выросли минимальные выплаты по больничным листам.

«В январе 2026 года минимальный размер пособия за один день больничного составит 873,97 рубля, так как в январе 31 день, а в феврале — 967,61 рубля, так как в нем 28 дней», — пояснил Леонов.

Для расчета пособия по временной нетрудоспособности работающего человека берется сумма его заработка за два предыдущих календарных года до болезни.

«Если работник в указанные годы не работал или его средний заработок за эти периоды в расчете за полный календарный месяц оказался менее МРОТ, установленного на день наступления болезни, то средний заработок для исчисления пособия принимается равным МРОТ», — уточнил депутат.

Поэтому для расчета минимального размера пособия за один день больничного 27 093 руб. нужно поделить на количество календарных дней в календарном месяце, в котором человек болел.