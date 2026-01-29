В 2025 году активнее всего искали работу россияне в возрасте 45-64 лет. В топ-3 также 14-летние подростки

Число резюме россиян 45-64 лет выросло в 2025 году на 73% по сравнению с предыдущим годом.

При этом средние зарплатные ожидания в этой возрастной группе составили 73 995 рублей в месяц. Об этом сообщает сервис «Авито Работа».

На втором месте по активности на рынке труда в 2025 году – кандидаты 35-44 лет. Количество опубликованных резюме за год выросло на 70%, а средние зарплатные ожидания были на уровне 71 951 рубля в месяц.

Также в тройку самых активных категорий соискателей в 2025-м вошли юные россияне 14-17 лет: резюме стало больше на 56%, а зарплатные ожидания в среднем составили 29 920 руб.

Такой уровень ожидаемого дохода связан с отсутствием опыта и специальных знаний, а также с ограничениями по длительности рабочего дня для несовершеннолетних: 4-7 часов в зависимости от возраста.

«Если смотреть не на динамику, на общее количество опубликованных резюме на платформе, то здесь лидером является категория соискателей в возрасте от 18 до 24 лет: на нее приходится 30% от всех резюме», — уточнил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков.

Эти соискатели часто ищут работу на неполный день, чтобы совмещать с учебой в вузе, а после стремятся устроиться по специальности. Также молодые соискатели более склонны к карьерным изменениям и хотят попробовать разные роли и направления. Это тоже влияет на частоту публикации и обновления резюме.