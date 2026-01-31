8127 Главбух на УСН моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Чеки

Налоговики рассказали про новые требования к шрифту кассового чека и QR-кодам на оплату

С 1 сентября 2025 года закон предъявляет новые требования к шрифту чека ККТ и вообще фискальных документов, а также платежному двухмерному штрихкоду и QR-коду.

Все реквизиты на кассовом чеке или бланке строгой отчетности должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев со дня их выдачи на бумажном носителе.

Способ оплаты и носитель

Требования к шрифту

Фискальные документы, отпечатанные на бумажном носителе

  • Высота символов (строчные буквы) должна быть не менее 2 мм.

  • Интервал между

    строками символов — не менее 0,5 мм.

  • Контрастность печати символов — не

    менее 40%.

Двумерный штриховой код (QR-код) на бумажном носителе

  • Должен иметь размер не менее 20×20 мм.

  • Контрастность печати

    элементов — не менее 40%.

Двумерный штрихкод (QR-код), отображаемый на дисплее автоматического устройства для расчетов или иного компьютерного устройства пользователя

  • Размер не менее 20×20 мм.

  • Контрастность 250:1.

В случае отображения QR-кода на дисплее, имеющем подсветку, яркость экрана должна быть не менее 250 кд/м2.

Двумерный штрихкод (QR-код) должен отображаться на таком дисплее до момента следующего расчета либо в течение не менее 40 секунд.

Такие разъяснения даны в презентации начальника отдела оперативного контроля УФНС по Санкт‑Петербургу Юлии Сидненко.

Автор

Клеверенс
Инвентаризация

Автоматизация инвентаризации основных средств: как современные технологии сокращают сроки проверки на 80% и исключают ошибки

В этой статье мы подробно рассмотрим, как внедрение мобильных технологий учёта помогает достичь измеримых результатов: сократить время проверки, исключить человеческие ошибки и создать основу для постоянного контроля за основными средствами организации.

Автоматизация инвентаризации основных средств: как современные технологии сокращают сроки проверки на 80% и исключают ошибки

Начать дискуссию

ГлавнаяКурсы