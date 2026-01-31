Налоговики рассказали про новые требования к шрифту кассового чека и QR-кодам на оплату
Все реквизиты на кассовом чеке или бланке строгой отчетности должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев со дня их выдачи на бумажном носителе.
Способ оплаты и носитель
Требования к шрифту
Фискальные документы, отпечатанные на бумажном носителе
Двумерный штриховой код (QR-код) на бумажном носителе
Двумерный штрихкод (QR-код), отображаемый на дисплее автоматического устройства для расчетов или иного компьютерного устройства пользователя
В случае отображения QR-кода на дисплее, имеющем подсветку, яркость экрана должна быть не менее 250 кд/м2.
Двумерный штрихкод (QR-код) должен отображаться на таком дисплее до момента следующего расчета либо в течение не менее 40 секунд.
Такие разъяснения даны в презентации начальника отдела оперативного контроля УФНС по Санкт‑Петербургу Юлии Сидненко.
