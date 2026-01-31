Налоговики рассказали про новые требования к шрифту кассового чека и QR-кодам на оплату

С 1 сентября 2025 года закон предъявляет новые требования к шрифту чека ККТ и вообще фискальных документов, а также платежному двухмерному штрихкоду и QR-коду.

Все реквизиты на кассовом чеке или бланке строгой отчетности должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев со дня их выдачи на бумажном носителе.

Способ оплаты и носитель Требования к шрифту Фискальные документы, отпечатанные на бумажном носителе Высота символов (строчные буквы) должна быть не менее 2 мм.

Интервал между строками символов — не менее 0,5 мм.

Контрастность печати символов — не менее 40%. Двумерный штриховой код (QR-код) на бумажном носителе Должен иметь размер не менее 20×20 мм.

Контрастность печати элементов — не менее 40%. Двумерный штрихкод (QR-код), отображаемый на дисплее автоматического устройства для расчетов или иного компьютерного устройства пользователя Размер не менее 20×20 мм.

Контрастность 250:1. В случае отображения QR-кода на дисплее, имеющем подсветку, яркость экрана должна быть не менее 250 кд/м2. Двумерный штрихкод (QR-код) должен отображаться на таком дисплее до момента следующего расчета либо в течение не менее 40 секунд.

Такие разъяснения даны в презентации начальника отдела оперативного контроля УФНС по Санкт‑Петербургу Юлии Сидненко.