Депутат предлагает дать налоговую льготу ИП с детьми-инвалидами

Налог на УСН предлагается уменьшать на расходы на лечение и спорт для детей-инвалидов.

Депутат Владимир Кошелев предложил вести налоговую льготу по УСН для ИП, имеющих ребенка-инвалида.

Обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Изменения предлагается внести в гл. 26.2 НК.

« <…> предоставления права на уменьшение суммы исчисленного налога (авансового платежа) по УСН (как "Доходы", так и "Доходы минус расходы") на сумму фактически произведенных расходов на медицинские услуги и лекарственные препараты для детей-инвалидов и на физкультурно-оздоровительные услуги (спорт) для детей-инвалидов», — написал Кошелев.

Сейчас право на социальные налоговые вычеты за лечение, обучение и спорт есть только у плательщиков НДФЛ, а ИП на УСН освобождены от уплаты НДФЛ с доходов от своей деятельности.

То есть родитель, работающий по найму, получает от государства возврат части средств, потраченных на реабилитацию ребенка-инвалида, а родитель-ИП, несущий точно такие же расходы, лишен этой меры поддержки, так как у него отсутствует налогооблагаемая база по НДФЛ, отмечает депутат.

Это создает неравенство граждан перед законом исключительно по признаку формы занятости.

В семьях с ребенком-инвалидом часто один родитель вынужден полностью прекратить работу для постоянного ухода за ребенком, а второй родитель берет на себя 100% финансового обеспечения семьи.

«Часто этот родитель регистрируется как ИП (без сотрудников) для ведения микробизнеса, чтобы иметь более гибкий график или максимизировать доход. В этом случае семья полностью теряет право на налоговые вычеты, так как единственный кормилец находится на УСН», — сказано в обращении.

Расходы такой семьи больше расходов среднестатистической семьи, так как они включают дополнительно регулярную медикаментозную поддержку и платные медицинские услуги, не входящие в ОМС, адаптивный спорт и физическую реабилитацию, например бассейн, ЛФК, иппотерапию, которые жизненно необходимы для ребенка-инвалида.