💬 О налоговых долгах каждый месяц предлагается сообщать через МАХ и «Одноклассники»

Россиянам хотят напоминать о задолженностях по СМС и в соцсетях.

Граждан предлагается ежемесячно информировать о наличии налоговых долгов, в том числе через отечественные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» или мессенджер МАХ.

Такое обращение на имя главы Минфина Антона Силуанова направил зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин.

«Прошу вас рассмотреть возможность сделать информирование физлиц и ИП о налоговой задолженности обязательным и незамедлительным при ее возникновении, а также предусмотреть ежемесячное напоминание о задолженности (не реже одного раза в месяц) при помощи SMS сообщений, электронной почты должника, банковских приложений, а также отечественных социальных сетей и мессенджеров ("ВКонтакте", "Одноклассники", MАХ)», — написал Делягин.

Он считает, что люди часто не знают о существовании задолженности. Пени могут начисляться годами, должникам вменяются штрафы, о которых они не знают, а счета внезапно блокируются, пояснил депутат.

Сейчас узнать о своей задолженности можно на сайте ФНС, на Госуслугах, в некоторых банковских приложениях или лично в отделении налоговой.

Оформить оповещение о задолженности по телефону и электронной почте можно только по желанию, добавил парламентарий.

Введение обязательного регулярного оповещения о долгах по налогам и иным обязательным платежам позволит повысить собираемость налогов и поможет своевременному погашению задолженности, уверен Делягин.