👴 👵 Пенсионеры старше 80 лет получат повышенную надбавку к страховой пенсии

Индексация пенсий

Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии для россиян старше 80 лет выросла на 7,6%.

С 1 января 2026 года пенсионеры старше 80 лет получают проиндексированную надбавку к фиксированной выплате.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии вырос на 7,6% — до 9 584,69 рублей.

«Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19 169,38 рублей», — сказала доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова.

Также она добавила, что после 80 лет пенсионеры имеют право получать надбавку за уход. Ее размер повысили с 1 января 2026 года до 1 413,86 рублей.

Напомним, правила выплаты надбавки за уход поменяли с 2025 года. Как теперь ухаживающим за 80-летними пенсионерами получить пенсионные баллы — читайте тут.

