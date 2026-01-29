Для семейного бизнеса предлагают фиксировать налоговые условия на 10 лет

Семейный бизнес работает с минимальной рентабельностью, и резкие изменения налоговых параметров могут привести к закрытию.

Глава Торгово-промышленной палаты предлагает установить для семейного бизнеса долгосрочные и неизменные условия применения налоговых режимов сроком не менее чем на 10 лет.

По словам Сергея Катырина, основная проблема для семейных – это не столько абсолютный уровень налоговой нагрузки, сколько отсутствие предсказуемости и регулярный пересмотр правил.

«Семейный бизнес работает, как правило, с минимальной рентабельностью и несет высокую социальную ответственность за занятость на местах. В таких условиях любые резкие изменения налоговых параметров могут поставить предприятие на грань закрытия», — считает глава ТПП.

Он напомнил историю подмосковной пекарни «Машенька», владелец которой обратился к Путину по поводу перехода с ПСН на режимы с уплатой НДС.

«Этот кейс показал, насколько чувствительны для семейного бизнеса изменения налоговых условий и насколько важно заранее понимать правила работы на годы вперед», — отметил Катырин.

Он напомнил, что эксперимент с самозанятыми изначально запускался с гарантией неизменности ключевых условий на длительный период. Это позволило уже 15 млн граждан легализовать деятельность. Данный подход он предлагает распространить и на семейный бизнес – зафиксировать налоговые режимы без ухудшения условий как минимум на 10 лет.

Нормативные акты, регулирующие семейное предпринимательство, уже законодательно закреплены в 24 регионах РФ. Логичным шагом будет принятие федерального закона о семейных предприятиях, который обеспечит единые подходы и долгосрочную стабильность условий работы по всей стране.