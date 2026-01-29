​8121 КПК Общ м
Трудовые отношения

❌ Роструд: день отдыха за работу в выходной или праздник нельзя дать авансом

Дополнительный выходной за работу в праздник можно дать только после рабочего выхода.

Роструд в письме от 11.12.2025 № ПГ/29776-6-1 ответил, можно ли дать сотруднику день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день до выполнения такой работы.

Порядок оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни регламентирован ст. 153 ТК, напомнило ведомство.

Работодатель обязан компенсировать работу в выходной или нерабочий праздничный день либо двойной оплатой, либо предоставлением дополнительного дня отдыха. При этом независимо от количества отработанных часов работнику полагается полный день отдыха.

Но законом не предусмотрена возможность предоставления дня отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день заранее — до факта выполнения им работы, считает Роструд.

Так как предоставление дня отдыха – это компенсация за выполненную работу в выходной или праздничный день.

