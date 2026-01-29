📄 Чтобы получить вычет без сдачи декларации, нужно заказать правильную справку о расходах
Налогоплательщики могут вернуть НДФЛ за 2024 и 2025 годы в упрощенном порядке — то есть без личного обращения в налоговую и без представления декларации по форме 3-НДФЛ.
Чтобы получить социальный вычет упрощенно, нужно выполнить следующие действия:
Подключиться к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС.
Обратиться в организацию (медицинскую, образовательную или иную) с заявлением на оформление справки об оплате медицинских услуг.
В заявлении важно указать о направлении справки о расходах налогоплательщика в налоговый орган в электронном виде. Это обязательное условие для оформления вычета в упрощенном порядке.
Как только информацию об оказанной услуге передадут в ФНС, в личном кабинете появится предзаполненное заявление на получение вычета. Его сформируют не позднее 20 марта по сведениям, направленным в электронном виде медицинским учреждением в налоговый орган до 25 февраля. Если информацию направили после 25 февраля, то не позднее 20 дней.
После этого нужно проверить заявление на получение налогового вычета и подписать его простой электронной подписью. Об этом сказано на сайте ФНС.
Срок камеральной проверки для возврата НДФЛ в упрощенном порядке составляет один месяц.
С такими темпами снижения лимитов скоро будем платить НДС за каждый проданный пирожок, а бухгалтеры начнут требовать надбавку за вредность.