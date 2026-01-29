8125 КПП БСН моб
Социальный вычет

📄 Чтобы получить вычет без сдачи декларации, нужно заказать правильную справку о расходах

Социальный налоговый вычет по НДФЛ можно получить в упрощенном порядке, если заранее заказать справку о расходах и указать в ней, что она нужна для представления в налоговый орган в электронном виде.

Налогоплательщики могут вернуть НДФЛ за 2024 и 2025 годы в упрощенном порядке — то есть без личного обращения в налоговую и без представления декларации по форме 3-НДФЛ.

Чтобы получить социальный вычет упрощенно, нужно выполнить следующие действия:

  1. Подключиться к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС.

  2. Обратиться в организацию (медицинскую, образовательную или иную) с заявлением на оформление справки об оплате медицинских услуг.

В заявлении важно указать о направлении справки о расходах налогоплательщика в налоговый орган в электронном виде. Это обязательное условие для оформления вычета в упрощенном порядке.

Как только информацию об оказанной услуге передадут в ФНС, в личном кабинете появится предзаполненное заявление на получение вычета. Его сформируют не позднее 20 марта по сведениям, направленным в электронном виде медицинским учреждением в налоговый орган до 25 февраля. Если информацию направили после 25 февраля, то не позднее 20 дней.

После этого нужно проверить заявление на получение налогового вычета и подписать его простой электронной подписью. Об этом сказано на сайте ФНС.

Срок камеральной проверки для возврата НДФЛ в упрощенном порядке составляет один месяц.

Автор

Коммерческая тайна
Татьяна Жукова

Комментарии

  • fkmrf123

    А каким образом формируется вычет, скажем у того же ребятёнка, по оказанным мед.услугам родителям-пенсионерам, кто-то может рассказать как это делается.

    P.S. Меня по этому вопросу друзья-знакомые спрашивают, а я им и ответить по этому вопросу никак не могу.

    Ну или ссылочку, где чтиво на эту тему можно обнаружить.

    Заранее спасибо.😊

