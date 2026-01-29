Импортные товары легкой промышленности хотят запретить для госзакупок

Чтобы поддержать отечественных производителей, Минпромторг запретит госзакупки импортного легпрома стоимостью до 1 млн рублей.

Минпромторг планирует запретить на госзакупках покупать импортные товары легкой промышленности стоимостью до 1 млн рублей.

«Что касается госзакупок изделий стоимостью до 1 млн рублей, на наш взгляд, необходимо установить запрет приобретения импортной продукции», — сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Также он добавил, что сейчас в постановлении Правительства нет требований по использованию российских товаров легкой промышленности, если закупка составляет меньше 1 млн рублей.

Такие сделки составляют 98% физического объема и примерно 40% в денежном выражении, поэтому запрет закупать импортную продукцию станет важной мерой поддержки отечественных производителей.