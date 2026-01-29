​8121 КПК Общ м
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Госзакупки

Импортные товары легкой промышленности хотят запретить для госзакупок

Чтобы поддержать отечественных производителей, Минпромторг запретит госзакупки импортного легпрома стоимостью до 1 млн рублей.

Минпромторг планирует запретить на госзакупках покупать импортные товары легкой промышленности стоимостью до 1 млн рублей.

«Что касается госзакупок изделий стоимостью до 1 млн рублей, на наш взгляд, необходимо установить запрет приобретения импортной продукции», — сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Также он добавил, что сейчас в постановлении Правительства нет требований по использованию российских товаров легкой промышленности, если закупка составляет меньше 1 млн рублей.

Такие сделки составляют 98% физического объема и примерно 40% в денежном выражении, поэтому запрет закупать импортную продукцию станет важной мерой поддержки отечественных производителей.

Автор

Контур
ЭДО

Как ускорить оплату и автоматизировать документооборот: рассказываем, что такое EDI и чем он полезен ритейлу

Чтобы сократить расходы и минимизировать ошибки в документах, компании переводят взаимодействие с партнерами в электронный вид. Организовать обмен информацией между поставщиками и покупателями помогает технология EDI. Рассказываем, как работает сервис Контур.EDI и какие преимущества обеспечивает обмен EDI-сообщениями.

Как ускорить оплату и автоматизировать документооборот: рассказываем, что такое EDI и чем он полезен ритейлу

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум