👎 Худшим событием в коммуникациях в 2025 году назвали сбои интернета

Россияне назвали лучшие и худшие события в сфере коммуникаций в 2025 году. Худшим стали интернет-сбои (78%), а лучшим – введение обязательной маркировки звонков от компаний (46%).

Такие данные получила компания Edna.

Также в число лучших событий вошли:

введение ограничения числа сим-карт на руках (24%);

запрет на иностранные мессенджеры для некоторых компаний (20%).

В антирейтинг попали ограничения звонков в Telegram и WhatsApp1 (58%).

Некоторые нововведения 2025 года заставили россиян тревожиться (18%), 24% считают, что им ухудшили жизнь.

Но 22% рады увеличению числа российских решений там, где те связаны с ситуацией, а 12% все события в онлайн-коммуникациях восприняли положительно. Для 14% в жизни ничего не изменилось.

28% россиян стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp1 после введения блокировок. 26% опрошенных теперь больше общаются по телефону, 18% — по электронной почте.

48% россиян отметили, в 2025 году усилилось мошенничество в сети.

Не согласны с текущей ситуацией и используют средства ускорения интернета, чтобы по-прежнему использовать привычные мессенджеры, 28% россиян.

В 2026 году 44% респондентов ожидают дальнейшие ужесточения в сфере онлайн-коммуникаций. 22% верят, что «из-за жалоб» ограничения снимут, 40% надеются на бесперебойный интернет, а 28% считают, что изменения 2025 года сделают онлайн-общение безопаснее в следующем году.

