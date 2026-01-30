📈 РСПП: большинство компаний сообщили о росте закупочных цен в январе 2026
Две трети российских компаний сообщили о росте в январе 2026 года закупочных цен. Об этом, говорится в исследовании индекса деловой среды, проведенном РСПП.
«Две трети респондентов сообщили, что цены закупки выросли. В прошлый отчетный период (декабрь 2025) этот ответ компании выбирали реже — в половине случаев», — сказано в материале.
Для 56% респондентов ситуация со спросом на выпускаемую продукцию в январе не изменилась. Еще 12,7% компаний сказали о его росте, а 31,3% — о снижении спроса.
Зафиксировано ухудшение оценок в сфере логистики. Бизнес стал чаще сталкиваться с логистическими проблемами: в декабре негативные оценки этой сфере давали 11,8% опрошенных, а в январе 2026 года их доля выросла до 20,7%.
Сроки доставки выросли у 12% респондентов — против 7,1% в декабре.
Финансовое положение 68% организаций не изменилось. У 22% предприятий оно ухудшилась, а у 10% компаний – улучшилось. В декабре 2025-го доля негативных оценок финансового состояния составляла 27,1%.
