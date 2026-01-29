👶 У соцвычета по НДФЛ на лечение методом ЭКО нет ограничения по сумме

На всю сумму, потраченную на лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, можно получить социальный вычет по НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 21.08.2025 № 03-04-05/81965.

Напомним, для целей НДФЛ лечение бывает обычное, по которому размер вычета – не более 150 тыс. рублей, и дорогостоящее, по которому размер вычета – это фактические расходы.

То есть по дорогостоящему лечения ограничения по размеру вычета нет.

Перечень дорогостоящего лечения содержится в постановлении Правительства от 08.04.2020 № 458.

В него входят медицинские услуги по лечению бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и внутриматочного введения эмбриона.

Таким образом, при оплате ЭКО можно получить социальный вычет на всю сумму расходов.