Как рассчитать НДФЛ при продаже имущества в 2025 году

Согласно НК РФ, с 2025 года доходы от продажи имущества облагаются НДФЛ по прогрессивной шкале.

УФНС напоминает, что если имущество продано физическим лицом или подарено не близким родственником, то ставка налога зависит от размера прибыли. К таким доходам также относятся дивиденды по акциям, проценты по вкладам и другие доходы, указанные в п. 6 ст. 210 НК.

К полученным доходам применяется двухступенчатая прогрессивная шкала ставок НДФЛ:

13% — если доход до 2,4 млн рублей;

15% — доход от 2,4 млн.

Важно: вторая ставка применяется не ко всему доходу, а к суммам, превышающим 2,4 млн рублей.

Налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет при продаже имущества — в виде документально подтвержденных расходов либо в размере, установленном налоговым законодательством (250 тыс. или 1 млн рублей). Это важно учитывать при заполнении декларации 3-НДФЛ, которую необходимо представить не позднее 30 апреля 2026.

При продаже имущества, используемого в предпринимательской деятельности, имущественный вычет не действует.

Налоговики также отмечают, что для уменьшения налоговой базы НДФЛ с доходов, полученных с января 2025 года от продажи имущества или доли в нем, а также в виде стоимости имущества, полученного в дар, не применяются: