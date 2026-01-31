Как рассчитать НДФЛ при продаже имущества в 2025 году
УФНС напоминает, что если имущество продано физическим лицом или подарено не близким родственником, то ставка налога зависит от размера прибыли. К таким доходам также относятся дивиденды по акциям, проценты по вкладам и другие доходы, указанные в п. 6 ст. 210 НК.
К полученным доходам применяется двухступенчатая прогрессивная шкала ставок НДФЛ:
13% — если доход до 2,4 млн рублей;
15% — доход от 2,4 млн.
Важно: вторая ставка применяется не ко всему доходу, а к суммам, превышающим 2,4 млн рублей.
Налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет при продаже имущества — в виде документально подтвержденных расходов либо в размере, установленном налоговым законодательством (250 тыс. или 1 млн рублей). Это важно учитывать при заполнении декларации 3-НДФЛ, которую необходимо представить не позднее 30 апреля 2026.
При продаже имущества, используемого в предпринимательской деятельности, имущественный вычет не действует.
Налоговики также отмечают, что для уменьшения налоговой базы НДФЛ с доходов, полученных с января 2025 года от продажи имущества или доли в нем, а также в виде стоимости имущества, полученного в дар, не применяются:
стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные налоговые вычеты по расходам на приобретение жилых объектов;
налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан.
