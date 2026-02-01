Названы основные причины невыясненных платежей

Невыясненные платежи – это те платежные документы, при оформлении которых налогоплательщиками был неверно указан хотя бы один из реквизитов.

УФНС разъяснило, что чаще всего это неверное указание:

кода бюджетной классификации (КБК) или кода ОКТМО — при уплате неналоговых доходов, госпошлины и административных штрафов;

ИНН плательщика — при уплате за третье лицо при перечислении Единого налогового платежа (ЕНП).

Избежать ошибок при оформлении платежек помогут:

Ресурс ФНС Пояснение Раздел сайта ФНС «Реквизиты для заполнения отчетности» Налоговики уточнили, что в нем размещены КБК, в которые были внесены изменения с 1 января 2026 года, а также перечень исключенных и введенных КБК с начала года. Онлайн-сервис «Уплата налогов и пошлин» Содержит отдельные разделы для физлиц, ИП и юридических лиц. Он позволяет формировать платежные документы и оплачивать налоги, сборы, пошлины онлайн через банки-партнеры ФНС как за себя, так и за третье лицо. Онлайн-сервис «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции» Можно определить основные реквизиты налогового органа по его адресу или коду субъекта РФ

Налоговики предупреждают, что правильное заполнение платежек помогает исключить финансовые потери в виде начисления пеней за платежи, которые налогоплательщик своевременно списал со своего расчетного счета.