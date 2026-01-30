Для конкурентов российских производителей могут ввести НДС

Для импортных товаров, продающихся на маркетплейсах, и у которых есть российские аналоги, предлагается ввести налог.

Импортные товары, которые продаются в том числе через маркетплейсы и для которых есть аналоги у российских производителей, должны ввозиться в РФ с уплатой НДС.

Так считает депутат Леонид Слуцкий.

«Мы выступаем за то, чтобы те товары, которые в России не производятся (сырье, ткани, фурнитура, другие компоненты для легкой промышленности), ввозились беспошлинно и без лишней налоговой нагрузки, чтобы не разгонять себестоимость и не бить по потребителю. А вот импортные товары высокой степени переработки, которые уже успешно изготавливаются российскими компаниями, должны участвовать в налоговой системе на равных — с уплатой НДС», — заявил Слуцкий.

Это поможет расти отечественной легкой промышленности, поможет уравнять рынок, защитит российского производителя и даст стимул крупным импортерам локализовать производство в России, уверен он.

Сейчас ситуация перекошена, считает Слуцкий. Отечественные производители платят НДС, несут более высокие издержки по кредитам, энергии, логистике.

«А импорт, в том числе массово заходящий через маркетплейсы, зачастую оказывается в привилегированном положении, не платя ни НДС, ни пошлин. Из-за этого российский бизнес оказывается "зажатым со всех сторон"», — отметил парламентарий.

Введение НДС на импорт товаров, в том числе через российские маркетплейсы, – это здравый и выверенный подход к выравниванию конкурентных условий, добавил он.