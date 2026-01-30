Для конкурентов российских производителей могут ввести НДС
Импортные товары, которые продаются в том числе через маркетплейсы и для которых есть аналоги у российских производителей, должны ввозиться в РФ с уплатой НДС.
Так считает депутат Леонид Слуцкий.
«Мы выступаем за то, чтобы те товары, которые в России не производятся (сырье, ткани, фурнитура, другие компоненты для легкой промышленности), ввозились беспошлинно и без лишней налоговой нагрузки, чтобы не разгонять себестоимость и не бить по потребителю. А вот импортные товары высокой степени переработки, которые уже успешно изготавливаются российскими компаниями, должны участвовать в налоговой системе на равных — с уплатой НДС», — заявил Слуцкий.
Это поможет расти отечественной легкой промышленности, поможет уравнять рынок, защитит российского производителя и даст стимул крупным импортерам локализовать производство в России, уверен он.
Сейчас ситуация перекошена, считает Слуцкий. Отечественные производители платят НДС, несут более высокие издержки по кредитам, энергии, логистике.
«А импорт, в том числе массово заходящий через маркетплейсы, зачастую оказывается в привилегированном положении, не платя ни НДС, ни пошлин. Из-за этого российский бизнес оказывается "зажатым со всех сторон"», — отметил парламентарий.
Введение НДС на импорт товаров, в том числе через российские маркетплейсы, – это здравый и выверенный подход к выравниванию конкурентных условий, добавил он.
НДС в 2026 от поступления по долгам за 2025
ИП на УСН, розничная торговля. В 2025 ИП был на УСН доходы. В 2025 году превышен лимит 20 млн. рублей, и поэтому с 2026 возникает обязанность на применении НДС .
В ноябре-декабре ИП поставил товары юридическому лицу на сумму 54147 рублей без НДС, оплаты в 2025 от них не поступила. Оплата придет в 2026 году. Вопрос: необходимо ли на эту сумму уплачивать НДС?
Начать дискуссию