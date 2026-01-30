Глава ТПП: Почту России могут частично приватизировать

Чтобы привлечь больше инвестиций для модернизации Почты России, организацию предложили частично приватизировать.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил частично приватизировать Почту России, чтобы сформировать устойчивую финансово-экономическую модель.

Также частичная приватизация позволит привлечь инвестиции в модернизацию отделений.

«При сохранении государством контроля над выполнением социальных функций можно было бы рассмотреть варианты привлечения частного инвестора, в том числе через частичную приватизацию», — сказал Сергей Катырин.

За девять месяцев 2025 года у Почты России была выручка по РСБУ в размере 158,1 млрд рублей, что на 1,7% меньше год к году. Чистый убыток сократился на 4% — до 9 млрд рублей.

Недавно мы писали, что тарифы Почты России повысят, но льготы сохранят.

