✅ Налоговики разъяснили, с какой даты считать минимальный срок владения имуществом при его продаже: таблица
На обязанность подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и платить налог при продаже имущества влияет срок владения им. Он начинается с момента регистрации права собственности.
Региональное УФНС рассказало, с какой даты его следует считать и какие есть исключения:
Ситуация
С какой даты считать срок владения
1
Жилье досталось в наследство
С даты смерти наследодателя
2
Готовая квартира, приобретенная по договору долевого участия в строительстве
С даты полной оплаты стоимости этого жилого помещения или доли (долей) в нем по соответствующему договору
3
Продажа жилых помещений, образованных в результате раздела, перепланировки или реконструкции жилого помещения, выдела доли из жилого помещения
С даты исходного жилого помещения
4
Несколько долей приобретены в разное время
С даты приобретения первой доли
5
Образование жилого помещения в результате объединения нескольких жилых помещений
С даты приобретения в собственность последнего из объединенных жилых помещений
6
Продажа квартиры, в которой выделена доля ребенка, приобретенная с использованием маткапитала
С даты приобретения квартиры родителями
7
Продажа земельных участков, предназначенных для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, размещения личных гаражей, дач и огородов, образованных в результате раздела/выдела исходного участка
С того времени, когда стали владельцем первого участка, а не с момента его создания. Это положение применяется, если при разделе получилось не более двух новых участков.
Новые правила исчисления минимального срока владения, касающиеся 5, 6 и 7 пунктов, распространяются на доходы от продажи имущества, полученные после 1 января 2025 года, добавили налоговики.
Как определять минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций, мы ранее приводили здесь.
Начать дискуссию