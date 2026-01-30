8123 КПП ОСНО моб
3-НДФЛ

✅ Налоговики разъяснили, с какой даты считать минимальный срок владения имуществом при его продаже: таблица

На практике обычно возникают сложности и вопросы при исчислении срока владения проданным имуществом, который позволяет не платить НДФЛ. Например, если жилье образовано из нескольких помещений.

На обязанность подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и платить налог при продаже имущества влияет срок владения им. Он начинается с момента регистрации права собственности.

Региональное УФНС рассказало, с какой даты его следует считать и какие есть исключения:

 

Ситуация

С какой даты считать срок владения

1

Жилье досталось в наследство

С даты смерти наследодателя

2

Готовая квартира, приобретенная по договору долевого участия в строительстве

С даты полной оплаты стоимости этого жилого помещения или доли (долей) в нем по соответствующему договору

3

Продажа жилых помещений, образованных в результате раздела, перепланировки или реконструкции жилого помещения, выдела доли из жилого помещения

С даты исходного жилого помещения

4

Несколько долей приобретены в разное время

С даты приобретения первой доли

5

Образование жилого помещения в результате объединения нескольких жилых помещений

С даты приобретения в собственность последнего из объединенных жилых помещений

6

Продажа квартиры, в которой выделена доля ребенка, приобретенная с использованием маткапитала

С даты приобретения квартиры родителями

7

Продажа земельных участков, предназначенных для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, размещения личных гаражей, дач и огородов, образованных в результате раздела/выдела исходного участка

С того времени, когда стали владельцем первого участка, а не с момента его создания. Это положение применяется, если при разделе получилось не более двух новых участков.

Новые правила исчисления минимального срока владения, касающиеся 5, 6 и 7 пунктов, распространяются на доходы от продажи имущества, полученные после 1 января 2025 года, добавили налоговики.

Как определять минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций, мы ранее приводили здесь.

