❔ Как быть с налогом на имущество при УСН, если в регионе не определена кадастровая стоимость

Если кадастровая стоимость не была определена – упрощенцы не платят налог на имущество за период.

Налогоплательщики из ЛНР спросили в чате ФНС – как узнать налоговую базу и ставку налога на недвижимость юрлиц на УСН за 2025 год.

Применение УСН предусматривает освобождение компании от уплаты налога на имущество, за исключением налога с объектов, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (п. 2 ст. 346.11 НК).

«На территории ЛНР на 2025 год кадастровая стоимость не была определена, следовательно, плательщики, применявшие УСН, налог на имущество организаций за налоговый период 2025 год не уплачивают», — ответили налоговики.

Информация по ставкам налога на имущество организаций есть на сайте ФНС.

