Охрана труда

С 1 февраля 2026 уточнят порядок оценки эффективности дерматологических СИЗ – новый ГОСТ

Меняется законодательство об охране труда, пожарной безопасности, ГО и защите от ЧС.

С 1 февраля 2026 года меняется нормативная база по промышленной безопасности и охране труда.

Вступят в силу такие ГОСТы:

 ГОСТ

Название 

НПА 

Примечания 

ГОСТ 12.4.323-2024 

«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Методы определения и оценки направленной эффективности дерматологических средств индивидуальной защиты очищающего типа»

Приказ Росстандарта от 27.12.2024 № 2034-ст.

Для дерматологических СИЗ уточнен порядок оценки эффективности

ГОСТ Р 22.8.07-2025

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями на акваториях. Общие требования»

Приказ Росстандарта от 01.10.2024 № 1145-ст

Уточнили правила аварийно-спасательных работ на воде на акваториях

ГОСТ Р 22.8.17-2025

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательные работы в условиях разрушенных зданий. Общие положения»

Приказ Росстандарта от 01.10.2025 № 1146-ст

Для поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях в зонах обрушений задают более подробные требования к организации, разделению зон, к управлению рисками

ГОСТ Р 22.8.19-2025

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Составы защитные для минерализованных полос. Общие технические требования. Методы испытаний»

Приказ Росстандарта от 22.10.2025 № 1266-ст

 

ГОСТ Р 42.5.03-2025

«Гражданская оборона. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению»

Приказ Росстандарта от 22.10.2025 № 1268-ст

 

В 2026 году уже произошли и еще произойдут серьезные изменения в охране труда. Необходимо проверить, что все ваши сотрудники правильно проинструктированы, документы компании соответствуют новым требованиям, а специалисты прошли обучение по новым правилам.

