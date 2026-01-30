С 1 февраля 2026 уточнят порядок оценки эффективности дерматологических СИЗ – новый ГОСТ

Меняется законодательство об охране труда, пожарной безопасности, ГО и защите от ЧС.

С 1 февраля 2026 года меняется нормативная база по промышленной безопасности и охране труда.

Вступят в силу такие ГОСТы:

ГОСТ Название НПА Примечания ГОСТ 12.4.323-2024 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Методы определения и оценки направленной эффективности дерматологических средств индивидуальной защиты очищающего типа» Приказ Росстандарта от 27.12.2024 № 2034-ст. Для дерматологических СИЗ уточнен порядок оценки эффективности ГОСТ Р 22.8.07-2025 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями на акваториях. Общие требования» Приказ Росстандарта от 01.10.2024 № 1145-ст Уточнили правила аварийно-спасательных работ на воде на акваториях ГОСТ Р 22.8.17-2025 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательные работы в условиях разрушенных зданий. Общие положения» Приказ Росстандарта от 01.10.2025 № 1146-ст Для поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях в зонах обрушений задают более подробные требования к организации, разделению зон, к управлению рисками ГОСТ Р 22.8.19-2025 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Составы защитные для минерализованных полос. Общие технические требования. Методы испытаний» Приказ Росстандарта от 22.10.2025 № 1266-ст ГОСТ Р 42.5.03-2025 «Гражданская оборона. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению» Приказ Росстандарта от 22.10.2025 № 1268-ст

В 2026 году уже произошли и еще произойдут серьезные изменения в охране труда. Необходимо проверить, что все ваши сотрудники правильно проинструктированы, документы компании соответствуют новым требованиям, а специалисты прошли обучение по новым правилам.