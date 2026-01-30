С 1 февраля 2026 уточнят порядок оценки эффективности дерматологических СИЗ – новый ГОСТ
С 1 февраля 2026 года меняется нормативная база по промышленной безопасности и охране труда.
Вступят в силу такие ГОСТы:
ГОСТ
Название
НПА
Примечания
ГОСТ 12.4.323-2024
«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Методы определения и оценки направленной эффективности дерматологических средств индивидуальной защиты очищающего типа»
Приказ Росстандарта от 27.12.2024 № 2034-ст.
Для дерматологических СИЗ уточнен порядок оценки эффективности
ГОСТ Р 22.8.07-2025
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями на акваториях. Общие требования»
Приказ Росстандарта от 01.10.2024 № 1145-ст
Уточнили правила аварийно-спасательных работ на воде на акваториях
ГОСТ Р 22.8.17-2025
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательные работы в условиях разрушенных зданий. Общие положения»
Приказ Росстандарта от 01.10.2025 № 1146-ст
Для поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях в зонах обрушений задают более подробные требования к организации, разделению зон, к управлению рисками
ГОСТ Р 22.8.19-2025
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Составы защитные для минерализованных полос. Общие технические требования. Методы испытаний»
Приказ Росстандарта от 22.10.2025 № 1266-ст
ГОСТ Р 42.5.03-2025
«Гражданская оборона. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению»
Приказ Росстандарта от 22.10.2025 № 1268-ст
